Come vedere Roma-Bologna in streaming

Roma-Bologna riporta lo spettacolo della Serie A nella cornice dell’Olimpico, dopo il lungo stop durato quasi due mesi per i mondiali di calcio disputati in Qatar. I due allenatori, Mourinho e Thiago Motta, hanno tutte le intenzioni di ripartire con il piede giusto, per la cavalcata che condurrà alla conclusione del torneo, a primavera inoltrata. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:30 di mercoledì 4 gennaio.

Roma-Bologna: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia, affiancato da Manuel Pasqual per quanto riguarda il commento tecnico.

Dando uno sguardo alla classifica, i giallorossi si trovano al settimo posto, a pari punti (27) con l’Atalanta, determinati a recuperare terreno dalle squadre che li precedono, per ambire a un piazzamento utile all’ingresso nelle competizioni europee più importanti. I rossoblu seguono invece in undicesima posizione e con 19 punti, appaiati alla Fiorentina.

Ecco le probabili formazioni mandate in campo dal primo minuto dai due tecnici, Mourinho e Thiago Motta, entrambi protagonisti del triplete conquistato nel 2010 dall’Inter, il primo in panchina e l’altro in campo.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham;

Bologna: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis, Medel, Dominguez, Aebischer, Ferguson, Barrow, Arnautovic.

