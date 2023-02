Coppa Italia: come vedere Roma-Cremonese in streaming

Roma-Cremonese è il quarto di Coppa Italia che in pochi avevano pronosticato: i giallorossi ospitano, di fronte al proprio pubblico, i grigiorossi capaci di eliminare il Napoli agli ottavi contro ogni pronostico. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 1 febbraio, nella cornice dello stadio Olimpico, per una gara secca che non prevede ritorno, ma eventualmente supplementari e rigori.

Fortunatamente, c’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, senza alcun abbonamento premium: è sufficiente collegarsi alla piattaforma Infinity di Mediaset che, per l’occasione, ha affidato la telecronaca alla voce di Riccardo Trevisan e il commento tecnico a quella di Massimo Paganin. Vale anche per chi si trova all’estero: non bisogna far altro che passare da un servizio come NordVPN. In alternativa, chi si trova a casa, può sintonizzare il televisore su Canale 5.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici, Mourinho e Ballardini, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto con l’obiettivo di staccare il pass per la semifinale di aprile.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham;

Cremonese: Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata, Okereke, Ciofani.

Tifosi e appassionati possono godersi lo spettacolo della Coppa Italia e guardare Roma-Cremonese anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Come già anticipato, per farlo è sufficiente accedere a Infinity dopo aver attivato il collegamento a uno dei server nostrani di NordVPN (oggi in forte sconto), così da ottenere un indirizzo IP locale.

