Roma-Cremonese (Serie A): guardala in streaming

Roma-Cremonese può sembrare un match dall’esito già scritto, ma attenzione alla voglia di riscatto dei lombardi, tornati in Serie A dopo 26 anni e con 0 punti in classifica nonostante la buona gara disputata nella prima giornata. Il loro obiettivo è quello di assicurarsi la salvezza il prima possibile. Dall’altra parte, la squadra della capitale, che dopo aver trionfato nella passata Conference League ha intenzione di puntare in questo campionato a un piazzamento per l’Europa più prestigiosa.

Roma-Cremonese (Serie A): guardala in diretta streaming

Puoi guardare la sfida in diretta streaming su DAZN, anticipata da un collegamento pre-partita per immergerti nell’atmosfera dell’Olimpico. L’app della piattaforma è disponibile anche su Sky Q e con l’offerta TIMVISION.

Per quanto riguarda le formazioni titolari, i giallorossi di Mourinho dovrebbero provare fin da subito a mettere in cassaforte i tre punti. Lo faranno affidandosi al trio avanzato formato da Abraham, Zaniolo e dal neoacquisto Dybala. Più arretrato il centrocampo in cui anche Matic proverà a fornire il proprio contributo. Dall’altra parte, occhio ai grigiorossi di Alvini, crollati nella prima giornata solo all’ultimo secondo dopo aver combattuto per gran parte dell’incontro con un uomo in meno: in porta è confermato Radu, terminale offensivo Okereke.

Con l’ abbonamento a DAZN, scegliendo una delle due formule proposte (Standard o Plus) si ha accesso a un catalogo di contenuti che va ben oltre quello del calcio di Serie A: ci sono anche i match della Major League Soccer statunitense, LaLiga spagnola e le competizioni sudamericane oltre a sport come boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori e produzioni originali. A questo si aggiungono interviste, approfondimenti, talk show e serie.

