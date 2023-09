Come vedere Roma-Empoli in diretta streaming

Roma-Empoli va in scena nella cornice dell’Olimpico, domenica 17 settembre alle ore 20:45. È la quarta di Serie A e può essere vista in streaming su DAZN. Torna dunque lo spettacolo del campionato, dopo due settimane di pausa forzata per lasciare spazio agli impegni delle nazionali.

Serie A: guarda Roma-Empoli in streaming

Incredibilmente, la sfida si gioca tra due squadre attualmente invischiate nella zona retrocessione, bloccate nelle ultime posizioni della classifica. Partenza falsa per i giallorossi, con un solo punto raccolto nelle prime tre partite. Tris di sconfitte invece per gli azzurri. Insomma, entrambe faranno di tutto per correggere il tiro e ripartire con il piede giusto.

I tifosi e tutti coloro che vogliono seguire la ripresa del nostro campionato dopo la lunga pausa per le nazionali possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Saranno accompagnati dalla telecronaca di Ricky Buscaglia e dal commento tecnico di Manuel Pasqual.

La responsabilità del match pesa anzitutto sulle spalle dei due allenatori, Mourinho e Zanetti, chiamati a studiare una strategia efficace per uscire dal confronto con un risultato utile. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Ndicka, Smalling, Llorente, Kristensen, Aouar, Pellegrini, Cristante, Zalewski, Lukaku, Dybala;

Empoli (4-3-3): Berisha, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella, Fazzini, Marin, Maleh, Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

Quasi inevitabilmente, il pronostico dei bookmaker vede favoriti i giallorossi. Hanno dalla loro il sostegno del pubblico di casa e una rosa oggettivamente migliore, ma il recente scivolone contro il Verona ha insegnato che nulla è da dare per scontato.

Tutte le partite della Serie A sono visibili in diretta streaming con un abbonamento a DAZN, dieci su dieci in ogni turno (sette delle quali in esclusiva). Agli appassionati del grande calcio, la piattaforma offre inoltre gli incontri di Serie B, LaLiga, Liga Portubal, Europa League e Conference League.

