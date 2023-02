Come vedere Roma-Empoli in streaming

Roma-Empoli vede andare affrontarsi due squadre alla ricerca dei tre punti, dopo aver mancato il risultato pieno nell’ultimo turno di Serie A. La sfida della giornata 21 pone di fronte formazioni che hanno nel mirino obiettivi differenti, ma entrambe determinate a tornare negli spogliatoi con il bottino pieno. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Olimpico alle ore 18:00 di sabato 4 febbraio.

Roma-Empoli: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Ad anticipare il fischio d’inizio un collegamento dal campo con analisi e ultimi aggiornamenti, a seguire le consuente interviste post-gara e gli highlight.

L’attuale classifica vede i giallorossi in sesta posizione con 37 punti, solo uno in meno di Milan, Atalanta e Lazio, con la prospettiva di un sorpasso. Decimo posto invece per gli azzurri, a 26 punti come il Bologna, frutto di un girone d’andata chiuso rimanendo saldamente alla metà del gruppo.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso sul terreno di gioco dai due tecnici, Mourinho e Zanetti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Abraham;

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Satriano, Caputo.

