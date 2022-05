Roma-Feyenoord: dove vederla in streaming?

Sarà la serata più importante dell’anno per i giallorossi, che dopo un cammino fin qui quasi perfetto in Conference League si trovano a dover superare l’ostacolo olandese per sollevare al cielo il trofeo. L’appuntamento con Roma-Feyenoord è fissato per le ore 21:00, in diretta dalla capitale albanese Tirana. A ospitare la partita l’impianto Arena Kombëtare. Sarà possibile seguire il match in streaming e in chiaro su DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e NOW.

Roma-Feyenoord in streaming: dove?

Gli uomini di José Mourinho vogliono a tutti i costi aggiudicarsi la prima edizione del torneo. Il destino è nelle mani dello Special One, l’ultimo allenatore alla guida di una squadra italiana a ottenere un titulo in Europa, con la trionfale serata di Madrid nel 2010 per l’Inter del triplete.

Per i giallorossi sarà la prima finale di una competizione continentale disputata dal lontano 1991. Allora si trattò del match con i nerazzurri giocato a Milano e finita con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, con reti di Matthäus e Berti. In campo Giannini, Aldair, Rizzitelli, Völler, Carboni, Zenga, Bergomi, Ferri, Matthäus, Klinsmann e Serena. Altri tempi.

La condotta della gara è affidata al fischietto rumeno Kovacs. Queste le probabili formazioni in campo fin dal primo minuto.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham;

Feyenoord: Bulow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Kokcu, Nelson, Til, Sinisterra, Dessers.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.