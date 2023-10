Come vedere Roma-Frosinone in streaming (Serie A)

Roma-Frosinone porta nella cornice dello stadio Olimpico il settimo turno della Serie A. La si può guardare in streaming su DAZN, con fischio d’inizio in programma per domenica 1 ottobre alle ore 20:45. Fino a domani (2 ottobre), la piattaforma offre il piano START da 9,99 euro al mese con tutti i match del campionato fino a fine mese.

Serie A: guarda Roma-Frosinone in streaming

Dopo il brutto scivolone nella trasferta contro il Genoa (4-1), i giallorossi sono chiamati a rialzare la testa, di fronte al loro pubblico, per non rischiare che la situazione in classifica si complichi ulteriormente: al momento sono in sedicesima posizione a soli 5 punti. Marciano invece con un ritmo addirittura superiore alle aspettative i ciociari, attualmente ottavi a 9 punti, imbattuti dopo la prima giornata.

Sono le voci di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi quelle scelte rispettivamente per la telecronaca e il commento tecnico nella diretta streaming su DAZN. Accompagneranno i tifosi che vogliono vedere la partita con il loro racconto.

Inizia a scottare la panchina di Mourinho, chiamato a una reazione d’orgoglio. Dall’altra parte, invece, Di Francesco può contare sulla fiducia e sull’entusiasmo di tutto il club. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Celik, Mancini, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku;

Frosinone (4-3-3): Turati, Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza, Garritano, Barrenechea, Mazzitelli, Soulè, Cheddira, Baez.

Nonostante il trend, il pronostico assegna il 66% di possibilità alla vittoria dei giallorossi e solo il 13% a quella degli avversari, mentre il restante 21% è per un eventuale pareggio. Decisivo per le quote il fattore campo.

Così come le altre partite della Serie A, dieci su dieci ogni turno, anche questa è in streaming con un abbonamento a DAZN. Ribadiamo che, fino a domani (2 ottobre), è possibile attivare il piano START da 9,99 euro al mese e guardare l’intero campionato fino a fine mese.

