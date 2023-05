Come vedere Roma-Inter in streaming (Serie A)

Roma-Inter è uno dei big match che animano la giornata numero 34 della Serie A, uno scontro importante per la parte alta del tabellone, in scena nella sempre suggestiva cornice dello stadio Olimpico alle ore 18:00 di sabato 6 maggio, da vedere in diretta streaming esclusiva su DAZN. Una rivalità storica, tra due protagoniste del nostro campionato, intenzionate a far bene in quest’ultima scorcio di stagione.

Serie A: guarda Roma-Inter in streaming

Entrambe ancora impegnate nelle competizioni continentali, in semifinale, le due squadre sono in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Settimi in classifica a 58 punti, i giallorossi non vincono da tre turni. Striscia invece positiva per i nerazzurri, quarti a 60 punti e con alle spalle tre bottini pieni consecuviti.

Ai tifosi e agli appassionati della Serie A segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, i consueti highlight, le interviste e gli interventi da bordocampo.

Ecco quali sono le probabili formazioni che i due tecnici, Mourinho e Inzaghi, dovrebbero schierare dal primo minuto, con l’obiettivo di scardinare la difesa avversaria.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Zalewski, Mancini, Ibanez, Spinazzola, Cristante, Matic, Solbakken, Pellegrini, Volpato, Abraham;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lukaku, Correa.

Regna un sostanziale equilibrio secondo i pronostici, che assegnano il 31% di probabilità alla vittoria dei padroni di casa, il 39% a quella degli ospiti e il restante 30% all’eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Anche chi si trova all’estero può vedere Roma-Inter in diretta, contando sulla portabilità transfrontaliera di DAZN. Se la connessione passa da una rete aperta o condivisa è però bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy.

