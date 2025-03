Roma e Lazio in Europa League: con chi giocano e dove vederle in streaming

Ricomincia il cammino europeo di Roma e Lazio, impegnate questa sera con l’andata degli ottavi di finale in Europa League. Entrambe giocano alle ore 21 di oggi, giovedì 6 marzo. Hai la possibilità di vedere le partite in streaming sulla piattaforma NOW, da tutti i tuoi dispositivi: ti basta attivare il pass Sport.

Roma e Lazio in Europa League: guarda in streaming

I giallorossi ospitano l’Athletic Bilbao all’Olimpico, per un match decisivo in vista del ritorno che si disputerà la prossima settimana in terra basca. Sono queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio. Ranieri deve rinunciare forzatamente allo squalificato Paredes.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk;

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Prados, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Guruzeta.

Impegno più agevole, almeno sulla carta, per i biancocelesti, anche se in trasferta. Affrontano il Viktoria Plzen nella Repubblica Ceca. Fuori in via precauzionale Zaccagni, in conseguenza al problema muscolare avvertito contro il Milan.

Viktoria Plzen (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi;

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin.

Entrambe le squadre romane scendono in campo con il favore del pronostico, ma giunti a questa fase della competizione anche un singolo episodio può rivelarsi decisivo. L’obiettivo comune è qualificarsi per i quarti di finale e continuare a rincorrere il sogno di alzare il trofeo nella finale che si disputerà proprio a Bilbao.

Puoi vedere le partite di Europa League in streaming su NOW attivando il pass Sport offerto dalla piattaforma a soli 14,99 euro al mese con l’abbonamento annuale. Include anche Champions League, Conference League e Serie A oltre alle nuove stagioni della Formula 1 e della MotoGP.