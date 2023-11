Roma-Lecce: guarda la partita in streaming

Roma-Lecce è l’incrocio tra giallorossi in scena nella sempre suggestiva e calda cornice dello stadio Olimpico, per la giornata 11 di Serie A. Con fischio d’inizio in programma per domenica 5 novembre alle ore 18:00, la si può vedere in streaming solo su DAZN. La direzione della gara è stata affidata all’arbitro Colombo.

Serie A: guarda Roma-Lecce in streaming

Nono posto in classifica al momento per i padroni di casa, a quota 14, chiusi tra il Bologna che li precede e il Monza che li segue. Undicesima posizione invece per gli ospiti, che dopo un inizio di stagione parecchio convincente stanno ora faticando non poco a trovare risultati utili.

Ai tifosi segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Riccardo Mancini, il commento tecnico di Alessandro Budel.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni. Le scelte di Mourinho risentono inevitabilmente dell’esigenza dei Capitolini di preparare la trasferta di Europa League in programma per la prossima settimana contro lo Slavia Praga. Nessun impegno extra, invece, per gli uomini di D’Aversa.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski, Lukaku, Dybala;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu, Rafia, Ramadani, Gonzalez, Almqvist, Krstovic, Banda.

Secondo le quote dei bookmaker, i padroni di casa partono spinti dal favore del pronostico (61% di probabilità assegnate alla loro vittoria). Occhio però alle ambizioni degli ospiti, che nel recente passato si sono già dimostrati in più occasioni in grado di mettere in difficoltà le big.

