Come vedere Roma-Milan in diretta streaming

Roma-Milan è uno dei big match in programma per la giornata 3 di Serie A (l’altro è Napoli-Lazio). Il campionato entra nel vivo, con la sfida dello stadio Olimpico in programma per venerdì 1 settembre alle ore 20:45. È possibile vederla in streaming su DAZN, per capire quali siano le ambizioni delle due squadre in questa nuova stagione.

Serie A: guarda Roma-Milan in streaming

Per entrambi i club, l’obiettivo è quello di stazionare in modo permanente nella parte alta della classifica, puntando a una qualificazione alla prossima Champions League e, chissà, magari a insidiare le candidate più quotate in corsa per la lotta scudetto.

Il grande spettacolo di questa sfida suggestiva è alla portata di tutti: i tifosi giallorossi, quelli rossoneri e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca in italiano di Pierluigi Pardo e dal commento di Emanuele Giaccherini.

Ancor prima di scendere in campo, saranno decisive le scelte dei due mister, Mourinho e Pioli. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski, Dybala, Belotti;

Milan (4-3-3): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic, Pulisic, Giroud, Leao.

Quando si incontrano due big, il pronostico pende verso un probabile pareggio. Il supporto del pubblico giallorosso potrebbe fare la differenza.

Con la Serie A che entra finalmente nel vivo, vale la pena ricordare che un abbonamento a DAZN permette di vedere in streaming tutte le partite di campionato, dieci su dieci in ogni turno. Scegliendo di attivare una sottoscrizione con formula annuale, il risparmio è garantito.

