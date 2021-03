Roma Mobilità, problemi sui permessi ZTL

In queste ore si segnalano problemi nel servizio online per i permessi ZTL Residenti e Domiciliati. L’ente erogatore Roma Mobilità ha rapidamente scaricato il barile altrove, adducendo ad un problema esterno al servizio e spiegando che i lavori sono in corso per un ripristino solerte.

Qualcosa, però, non torna nella versione fornita e la palla torna rapidamente indietro. Benefici dei social network: oltre ai comunicati stampa ufficiali è possibile carpire qualcosa di più dal “retrobottega” dei commenti a quanto accaduto.

Roma Mobilità: problemi con i permessi ZTL

Spiega infatti Roma Mobilità tramite Twitter:

Il servizio di pagamento dei permessi Pago PA non sta funzionando correttamente. Al momento non è quindi possibile richiedere permessi ZTL Residenti e Domiciliati online. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile, ci scusiamo per il disagio.

La risposta di PagoPA è però lapidaria:

La piattaforma dei pagamenti Pago PA funziona correttamente. Si tratta di un’implementazione all’interno dei vostri sistemi che ne impedisce al momento il corretto funzionamento, limitatamente a questo servizio. Siamo certi che il disservizio sarà risolto al più presto.

La situazione resta quindi bloccata, rendendo complesso l’ottenimento dei permessi in queste ore. Non è chiaro quando la situazione potrà essere ripristinata, ma il problema sembra essere quindi completamente nelle mani di Roma Mobilità. Da cui è pertanto lecito attendersi aggiornamenti quando il servizio sarà completamente riportato in funzione.