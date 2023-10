Come vedere Roma-Monza in streaming (Serie A)

Roma-Monza in campo nella cornice dello stadio Olimpico all’ora di pranzo, per la giornata 9 della Serie A, che riparte finalmente dopo la lunga pausa dedicata alle nazionali. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 22 ottobre alle ore 12:30, con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. La direzione è stata affidata al fischietto dell’arbitro Ayroldi.

Serie A: guarda Roma-Monza in streaming

Da uno sguardo in classifica emergono tutte le difficoltà incontrate dai giallorossi nella prima parte della stagione: sono decimi a 11 punti. Partenza lanciata, invece, per i brianzoli, attualmente settimi a 12 punti, con l’ambizione ormai dichiarata anche dalla dirigenza di guardare con interesse a un posizionamento utile per la qualificazione in Europa.

I tifosi possono vedere la partita su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer, televisori ecc.) in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è di Edoardo Testoni, il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Sulle panchine, un veterano e un esordiente che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le big. Toccherà a loro, Mourinho e Palladino, trovare la chiave giusta per scardinare la difesa avversaria. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Spinazzola, Lukaku, Belotti;

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Colpani, Gomez Colombo.

I giallorossi partono con il favore del pronostico, che assegna il 56% delle possibilità alla loro vittoria. Solo il 10% per gli ospiti, comunque da non sottovalutare. Il restante 25% è attribuito all’eventuale pareggio.

Per celebrare la ripresa della Serie A, è possibile attivare un abbonamento a DAZN STANDARD approfittando dell’offerta a 19,90 euro al mese, per tre mesi. Lo sconto supera il 50% del prezzo di listino (40,90 euro). Gli interessati non perdano tempo: la promozione in corso rimarrà valida solo per questo fine settimana.

