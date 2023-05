Come vedere Roma-Salernitana in streaming (Serie A)

Roma-Salernitana accendono il lunedì pomeriggio dell’Olimpico, con una gara di Serie A che offre stimoli soprattutto ai giallorossi. Si parte alle ore 18:30 del 22 maggio, con la possibilità di vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN per capire se Mourinho e i suoi, giunti alla giornata numero 36, possono continuare a puntare a un futuro nell’Europa che conta.

Serie A: guarda Roma-Salernitana in streaming

Sesto posto in classifica a 59 punti per i padroni di casa, che non hanno ancora perso le speranze di agguantare una qualificazione diretta alla prossima Europa League o Champions League, ma che per farlo hanno assoluto bisogno di vittorie. Davanti, il Milan è a 61, mentre dietro l’Atalanta è a 58. Quasi certi della salvezza matematica, invece, gli ospiti, quindicesimi a 38 punti e che possono permettersi di approcciare con relativa tranquillità il finale di stagione.

I tifosi che vogliono guardare la partita lo possono fare in diretta streaming esclusiva su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Dario Mastroianni, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Ecco quali sono le probabili formazioni che i due tecnici, Mourinho e Paulo Sousa, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Celik, Cristante, Missori, Camara, Wjinaldum, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham;

Salernitana (3-5-2): Ochoa, Daniuluc, Lovato, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vihlena, Brdaric, Dia, Botheim, Piatek.

Il favore dei pronostici è per i giallorossi, ai quali è attribuito il 65% di probabilità di agguantare la vittoria, mentre ai granata è assegnato solo il 13%. Calcolatrice alla mano, il restante 22% è per l’eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Ai tifosi che si trovano all’estero segnaliamo la possibilità di vedere Roma-Salernitana con telecronaca in italiano senza problemi, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Li invitiamo, comunque, a prestare attenzione alla sicurezza se di connettono alla piattaforma attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

Anche per lo streaming vale la regola d’oro della cybersecurity: proteggere sempre dati e privacy. Può tornare utile una soluzione dedicata come quella all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) che include la celebre Virtual Private Network dalla portata globale, un efficace antivirus, spazio crittografato per il backup sul cloud e un gestore delle password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.