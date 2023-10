Come vedere Roma-Servette in streaming (Europa League)

Roma-Servette in campo giovedì 5 ottobre alle ore 21:00 per il secondo turno di Europa League. Una partita da vedere in streaming su DAZN, fondamentale per le ambizioni della squadra di Mourinho, rinfrancata dalla vittoria in Serie A contro il Frosinone, trascinata dalle reti di un Lukaku che sembra rinato e del capitano Pellegrini, ma ancora con ampi margini di miglioramento.

Europa League: guarda Roma-Servette in streaming

Al momento, i giallorossi guidano la classifica del gruppo G a 3 punti, insieme allo Slavia Praga. Ferme a 0 punti, invece, le altre due protagoniste del girone ovvero lo Sheriff e gli svizzeri in campo questa sera all’Olimpico.

Tutti coloro che vogliono vedere la partita lo possono fare grazie alla diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi.

I due tecnici, Mourinho e Weiler, sono chiamati a studiare la strategia migliore per scardinare la difesa avversaria e cercare di allungare così le mani sui tre punti in palio. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio di inizio.

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, N’dicka, Zalewski, Pellegrini, Aouar, Paredes, Spinazzola, Lukaku, Belotti;

Servette (4-4-2): Mall, Tsunemoto, Rouiller, Onguene, Mazikou, Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes, Guillemenot, Bedia.

Per i giallorossi si tratta senza alcun dubbio di un’occasione da non mancare. Il pronostico è tutto dalla loro parte. Di fronte al suo pubblico, la squadra non dovrebbe faticare ad avere la meglio su un avversario tutto sommato modesto.

Lo spettacolo dei match di Europa League è in streaming con un abbonamento a DAZN, ma ci sono anche la Conference League e tutte le partite della Serie A, dieci per ogni turno di campionato, senza dimenticare gli altri sport: dal basket al tennis, passando dai motori e dal football americano della NFL. E se scegli una sottoscrizione annuale, puoi risparmiare.

