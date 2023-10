Come vedere Roma-Slavia Praga in streaming (Europa League)

Roma-Slavia Praga riporta lo spettacolo dell’Europa League sul terreno dello stadio Olimpico. Il match è in calendario per giovedì 26 ottobre alle ore 21:00 ed è possibile vederlo in streaming su DAZN. Dal confronto uscirà la favorita del girone per il passaggio del turno e per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Europa League: guarda Roma-Slavia Praga in streaming

È il testa a testa tra le squadre che guidano la classifica del gruppo G a punteggio pieno (6 punti), entrambe reduci da due vittorie nei primi incontri. Ancora fermi ai nastri di partenza (0 punti) invece, gli svizzeri del Servette e i moldavi dello Sheriff.

I tifosi giallorossi e tutti coloro che seguono le competizioni europee possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo.

Mourinho e Trpisovsky sono chiamati a schierare l’undici titolare migliore a disposizione. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Roma (3-5-2): Svilar, Llorente, Mancini, Ndicka, Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola, Lukaku, Belotti;

Slavia Praga (3-4-1-2): Mandous, Masopust, Ogbu, Holes, Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu, Wallerm, Schranz, Chytil.

I giallorossi partono favoriti dal pronostico, anche per il fattore casalingo. Attenzione però alle ambizioni degli avversari, secondi nel campionato ceco e impegnati in un testa a testa contro i cugini dello Sparta.

Il menu della piattaforma, a disposizione di chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN, è molto ricco: gli appassionati di calcio trovano, oltre all’Europa League, anche la Conference League e tutte le partite della Serie A da guardare in streaming, senza dimenticare LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal. Ci sono poi tutti gli altri sport: tennis, basket, ciclismo, MMA, motori, football americano e non solo.

