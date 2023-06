Come vedere Roma-Spezia in streaming (Serie A)

Roma-Spezia potrebbe sembrare una sfida di Serie A come tante che mettono di fronte una big e una piccola, ma non è così: da questi 90 minuti più recupero passa il destino delle due squadre. Al via domenica 4 giugno alle ore 21:00, può essere seguita in diretta streaming esclusiva su DAZN per vivere le emozioni di un confronto in cui i club ci si giocano tutto in vista della prossima stagione.

Serie A: guarda Roma-Spezia in streaming

Inevitabilmente delusi dalla sconfitta nella finale di Europa League subita ai rigori dal Siviglia, i giallorossi non hanno più alcuna possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League: anzi, trovandosi sesti in classifica a 60 punti, devono guardarsi le spalle dall’inseguitrice Juventus per poter disputare di nuovo il torneo affrontato quest’anno e non scivolare in Conference League. Sarà una sfida senza esclusione di colpi, considerando come anche i bianconeri abbiano assoluto bisogno di un risultato utile, trovandosi diciassettesimi a 31 punti e in lotta con il Verona (a pari merito) per la salvezza.

I tifosi delle due squadre possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è affidata alla voce di i Ricky Buscaglia, il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni.

Saranno determinanti le scelte dei due allenatori, Mourinho e Semplici. Il tecnico portoghese è chiamato a fare i conti con la fatica accumulata nella finale di Europa League persa ai rigori: oltre 120 minuti che hanno messo a dura prova nervi e gambe. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Belotti;

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolaou, Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca, Nzola, Shomurodov.

Ai padroni di casa è assegnato il 47% di possibilità di vittoria. Secondo i pronostici, gli ospiti hanno solo il 26% di probabilità di uscire dall’Olimpico con il bottino pieno. Il restante 27% è invece attribuito un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

La portabilità transfrontaliera di DAZN permette di vedere Roma-Spezia con telecronaca in italiano anche dall’estero. A chi si connette da reti condivise, come quelle degli alberghi, si consiglia di tutelare dati e privacy in modo adeguato.

