Come vedere Roma-Sporting Braga in streaming

Roma-Sporting Braga vede il debutto della squadra di Mourinho nella sua tournée estiva in Portogallo. Dovrà fare i conti con il club eliminato dalla Fiorentina nell’ultima edizione della Conference League. Il fischio d’inizio è in programma per mercoledì 26 luglio alle ore 21:00, nella cornice dell’Estadio Municipal di Albufeira. I tifosi la possono guardare in diretta streaming su DAZN attraverso qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, televisore o box multimediale.

Guarda Roma-Sporting Braga in streaming

Sarà l’occasione per vedere in campo i nuovi acquisti del calciomercato e per valutare la condizione atletica della rosa, probabilmente non ancora ottimale, considerando la preparazione in corso. Ad ogni modo, la nuova stagione è già iniziata e il match fornirà qualche preziosa indicazione.

I tifosi giallorossi e gli appassionati dello sport più seguito al mondo hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca in italiano.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori Mourinho e Jorge, entrambi portoghesi, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Roma (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Smalling, Ibanez, Kristensen, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Belotti, Solbakken;

Sporting Braga (4-3-3): Magalhaes, Banza, Borja, Bruma, Djalo, Horta, Horta R., Mendes, Niakate, Saatci, Carvalho.

Volendo formulare un pronostico, sarebbe a favore dei giallorossi, ma la natura amichevole del match, i tanti cambi a cui assisteremo durante i 90 minuti e il carico di lavoro svolto nel ritiro di Algarve ancora nelle gambe degli atleti potrebbero portare a qualsiasi risultato finale. Una curiosità: per il terzo anno consecutivo, il club della Capitale è volato in Portogallo per prepararsi alla nuova stagione.

Con l’attivazione di un abbonamento a DAZN ci si garantisce la possibilità di vedere le partite di questa interessante sessione di amichevoli estive (c’è anche il Soccer Champions Tour con Juventus e Milan). Dal mese prossimo toccherà poi alla Serie A, con tutti i match in diretta, senza dimenticare i tanti altri sport del catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.