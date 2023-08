Come vedere Tolosa-Roma in diretta streaming

Tolosa-Roma è la penultima amichevole estiva dei giallorossi prima della nuova stagione di Serie A. Il match è in programma per le ore 19:30 di domenica 6 agosto, nella cornice dello Stadium Municipal della città francese, nonostante le preoccupazioni che, nei giorni scorsi, hanno destato le pessime condizioni del manto erboso. È possibile vederla in streaming su DAZN per capire a che punto sia la preparazione degli uomini di Mourinho.

Amichevole: guarda Tolosa-Roma in streaming

Un test importante per gli arrivi del calciomercato. Per il difensore ivoriano N’Dicka, ad esempio così come per il compagno di reparto danese Kristensen o per il centrocampista algerino Aouar. Innesti nella rosa della Lupa in attesa di qualche altro colpo in entrata.

I tifosi e gli appassionati dello sport più seguito al mondo hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano affidata alla Squad della piattaforma.

Così i due allenatori, Montanier e Mourinho, dovrebbero approcciare il match. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Tolosa (5-4-1): Dupé, Suazo, Diarra, Costa, Rouault, Kamanzi, Birmancevic, Sierro, Genreau, Onaiwu, Chaibi;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, N’Dicka, Kristensen, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Belotti.

I giallorossi hanno il favore dei pronostici, ma come spesso accade con queste partite amichevoli estive, le stime dei bookmaker potrebbero essere ribaltate. Saranno decisivi lo stato di forma dovuto al lavoro nella preparazione e la volontà di sperimentare nuovi schemi da parte dei tecnici.

Tolosa-Roma è una delle ultime amichevoli estive prima che si ricominci a fare sul serio. Il 19 agosto partirà infatti la nuova stagione di Serie A e, scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN, ci si garantisce il diritto a vedere dieci partite su dieci per ogni turno di campionato.

