Romania-Olanda: dove vederla in diretta streaming dall'estero

Dopo le qualificazioni di Inghilterra e Spagna della giornata di ieri, gli ottavi di finale di EURO 2024 proseguono con l’interessante partita tra Romania e Olanda.

I rumeni hanno vinto a sorpresa il curioso gruppo E in cui tutte le squadre hanno concluso con 4 punti, mentre l’Olanda ha sorpreso in negativo passando il turno “soltanto” tra le migliori terze classificate.

La partita avrà inizio martedì 02 luglio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se ti trovi all’estero avrai bisogno di NordVPN per superare le restrizioni geografiche.

Romania-Olanda in streaming dall’estero anche in italiano

Se provassi ad utilizzare NOW all’estero scopriresti di non riuscire a farlo a causa della restrizione geografica attiva per queste piattaforme. Per fortuna, è un problema che puoi superare facilmente con NordVPN seguendo questa procedura:

Attivare un abbonamento NordVPN: puoi scoprire subito la nuova offerta di luglio Scaricare e installare NordVPN sul dispositivo desktop e mobile in cui vedrai la partita Aprire NordVPN e poi la lista dei server Collegarti a un server italiano Adesso potrai aprire NOW e iniziare la visione di Romania-Olanda in streaming con il commento in italiano

Ti ricordiamo che oltre a permetterti di geolocalizzarti dove vuoi, grazie ai server disseminati in tutto il mondo, NordVPN ti offre le migliori velocità per lo streaming, la sicurezza di navigare in modo totalmente protetto e anonimo e di usare un solo abbonamento per ben 10 dispositivi. Scopri la nuova offerta di luglio.

Per quanto riguarda il pass Sport di NOW è l’offerta di sport in streaming migliore che puoi trovare in giro dato che avrai tutte le partite di EURO 2024, i Giochi Olimpici di Parigi, il grande tennis come Wimbledon, la Formula 1, la MotoGP, la Serie A con 3 partite su 10 a turno di cui molti big match, la Serie C, il meglio di Premier League e Bundesliga e soprattutto le nuove Champions League, Europa League e Conference League in esclusiva. Scoprilo a partire da 14,99 euro al mese.