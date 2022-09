Roomba Combo j7 aspira e lava allo stesso tempo

iRobot ha annunciato un nuovo robot 2-in-1. Il Roomba Combo j7+ può effettuare contemporaneamente le operazione di aspirazione e lavaggio del pavimento, evitando di bagnare i tappeti. Ciò avviene grazie a due braccia che sollevano il panno umido. Gli utenti italiani potranno acquistare le due versioni con o senza base di svuotamento automatico (Roomba Combo j7) a partire dal 4 ottobre.

Roomba Combo j7/j7+: robot 2-in-1

Nel catalogo di iRobot era già presente un robot 2-in-1, ma il panno per lavare il pavimento è fisso. Il Roomba Combo j7 è il primo modello “hands-free” perché non è necessario l’intervento dell’utente per passare da aspirazione a lavaggio e viceversa.

Come si può vedere nell’immagine, il panno umido (mop pad) si trova nella parte superiore del robot, durante la modalità di aspirazione. Quando è necessario lavare il pavimento, due braccia portano il panno sotto il robot. Se incontra un tappeto lungo il percorso, il panno viene nuovamente sollevato. L’utente deve solo svuotare il contenitore dello sporco (se non è presente la base per lo svuotamento automatico) e riempire il serbatoio di acqua (ogni 60 giorni circa).

Non manca ovviamente il sistema di navigazione PrecisionVision che riconosce fino a 80 oggetti, la mappatura dell’abitazione e il supporto per Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri. Il sistema operativo è iRobot OS 5.0. Il Roomba Combo j7 sarà disponibile in Italia dal 4 ottobre. Il prezzo è 799,00 euro. Il modello con base auto-svuotante costa 999,00 euro. iRobot è stata acquistata da Amazon all’inizio di agosto (la FTC ha avviato un’indagine).