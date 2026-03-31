Rotazione di Illustrator ruota i disegni 2D nello spazio con l'AI

Si disegna un un gatto visto di fronte. L’AI di Adobe lo ruota e genera 74 viste da angolazioni diverse, laterale, dall’alto, da tre quarti, di spalle, tutte completamente modificabili. Si aggiunge una corona al disegno frontale originale e la corona appare istantaneamente su tutte le altre 73 viste, nella prospettiva corretta. Si cambia un colore e si aggiorna ovunque. È Rotazione, la funzione di Adobe Illustrator alimentata da Firefly che trasforma i vettori piatti in oggetti che girano nello spazio tridimensionale.

Illustrator trasforma i vettori 2D in oggetti 3D rotabili con l’AI Firefly

La funzione di Rotazione era stata mostrata per la prima volta ad Adobe MAX 2024 come una di quelle demo da conferenza che fanno dire “wow” e che poi spesso non si vedono più. Questa volta è diverso, dopo una beta pubblica partita ad agosto dell’anno scorso, la funzione è ora disponibile nella versione stabile di Illustrator per tutti gli utenti.

Adobe dice che il feedback della beta ha aiutato a migliorare lo strumento per un rilascio più stabile.

Come funziona nella pratica

Si parte da un disegno vettoriale 2D in Illustrator. Rotazione genera fino a 74 viste collegate dello stesso soggetto da angolazioni diverse. Tutte le viste sono vettori editabili, non immagini raster. Se si modifica qualsiasi elemento su una vista, la modifica si propaga a tutte le altre.

Per gli illustratori e i designer che devono produrre asset di un personaggio o di un prodotto da molteplici angolazioni, animazione, game design, branding, il risparmio di tempo è enorme. Quello che prima richiedeva di ridisegnare manualmente ogni vista ora richiede un disegno e un clic.

La funzione consuma “crediti generativi” una quota mensile inclusa nell’abbonamento. Esaurire i crediti non blocca lo strumento ma rallenta significativamente la generazione.

Firefly, NVIDIA e il futuro nelle mani degli agenti AI

Rotazione è alimentata da Firefly, la famiglia di modelli AI generativi di Adobe addestrati su immagini Adobe Stock, contenuti con licenza aperta e contenuti di dominio pubblico, l’approccio che Adobe promuove come alternativa sicura a livello commerciale rispetto ai modelli addestrati su contenuti protetti senza autorizzazione.

Alla GTC di NVIDIA questo mese, Adobe e NVIDIA hanno annunciato una partnership per costruire la “prossima generazione” di modelli Firefly e introdurre agenti AI alimentati da Firefly per automatizzare compiti creativi. Adobe sta anche lavorando su gemelli digitali 3D con NVIDIA Omniverse, per generare migliaia di immagini marketing coerenti da un singolo modello 3D di un prodotto.