Il router 4G più venduto su Amazon è in offerta (a tempo)

Mercusys MB110 è il dispositivo più venduto su Amazon nella sua categoria: il router 4G-LTE di TP-Link è perfetto per connettersi a Internet sfruttando i network mobile, quando si è in viaggio oppure nei momenti in cui la fibra (o l’ADSL) non funzionano. Inoltre, è l’ideale per evitare i rischi associati ai punti di accesso pubblici, tutelando la privacy e l’integrità dei dati. Oggi lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico cogliendo al volo l’occasione proposta da questa offerta a tempo.

Mercusys MB110: il router 4G-LTE di TP-Link

Nella parte inferiore è presente un slot per la scheda SIM in formato nano necessaria al funzionamento. Crea una rete Wi-Fi privata a cui è possibile collegare fino a 32 apparecchi (smartphone, tablet, computer e così via), con una velocità massima di 300 Mbps (150 Mbps in download). Sul retro sono presenti due slot Ethernet. Vuoi saperne di più? Trovi tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate nella descrizione completa del prodotto.

Oggi in sconto del 33% rispetto al listino ufficiale, Mercusys MB110 può essere tuo al prezzo finale di soli 39 euro. Non è mai stato così conveniente, la spesa è al minimo storico.

Il router 4G di TP-Link ha ricevuto un voto medio molto alto (4,4/5 stelle) nelle oltre 20.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. Ricordiamo infine che vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediati. Se decidi di effettuare l’ordine adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.