Router ASUS DSL-AC51: SUPER sconto del 19% su Amazon

Se stai cercando un potente router che unisca prestazioni affidabili e funzionalità avanzate, l’ASUS DSL-AC51 è la scelta perfetta per te. Ecco perché dovresti approfittare dell’eccezionale offerta del 19% di sconto su Amazon oggi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 42,99 euro.

Router ASUS DSL-AC51: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo router è la presenza di porte Dual WAN, che ti consentono di utilizzarlo sia come router Wi-Fi che come modem ADSL. Grazie alla sua compatibilità con ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 e servizi via cavo, l’ASUS DSL-AC51 si adatta a diverse tipologie di connessione, garantendo sempre prestazioni ottimali.

L’esperienza di gestione della rete diventa estremamente intuitiva grazie all’app ASUS Router, che ti consente di controllare e configurare il tuo router ovunque ti trovi, senza dover avviare un PC. Questo ti offre flessibilità e comodità senza precedenti nel monitorare la tua rete domestica.

La sicurezza della tua famiglia è una priorità, e l’ASUS DSL-AC51 ti offre il controllo genitoriale avanzato. Puoi monitorare e filtrare le attività su Internet, proteggendo così i tuoi cari, specialmente i più giovani, da contenuti inappropriati e minacce online. Con questa funzione, puoi goderti la tranquillità sapendo che la tua famiglia è al sicuro online.

Inoltre, se hai bisogno di un accesso remoto sicuro alla tua rete domestica, l’ASUS DSL-AC51 supporta sia server che client VPN. Questo significa che puoi connetterti alla tua rete privata e crittografata da qualsiasi parte del mondo, garantendo una connessione sicura e privata ovunque tu vada.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connessione Internet con l’ASUS DSL-AC51. Grazie all’offerta del 19% di sconto su Amazon, puoi portare a casa questo incredibile router a un prezzo imbattibile di soli 42,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione e goditi una connessione stabile, sicura e veloce per tutta la tua famiglia, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.