Router da gaming ASUS in offerta: -39% e giochi alla massima potenza

ASUS RT-AX86U PRO AX5700 è un router da gaming potente e affidabile.

Il router ASUS RT-AX86U PRO AX5700 è uno dei migliori dispositivi di questo genere sul mercato, grazie alle sue prestazioni elevate e alle sue funzionalità avanzate. Questo router supporta lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), che offre una velocità di trasmissione dati fino a 5.7 Gbps, una copertura più ampia e una maggiore stabilità della connessione. Inoltre, il router dispone di una porta WAN da 2.5 Gbps e di una porta LAN da 2.5 Gbps, che consentono di collegare dispositivi ad alta velocità come console di gioco, PC o NAS.

Router ASUS in offerta: un mostro di prestazioni

Questo fantastico router è dotato di diverse funzioni dedicate ai gamer, come il Mobile Game Mode, che ottimizza la latenza e la qualità della connessione per i giochi su smartphone; il Gaming Port, che assegna la massima priorità alla porta LAN a cui è collegata la console di gioco; il WTFast, che migliora la rotta dei pacchetti verso i server dei giochi online; e l’Adaptive QoS, che gestisce la banda in base alle esigenze dei diversi dispositivi.

Il router ASUS RT-AX86U PRO AX5700 è inoltre facile da configurare e da gestire tramite l’app ASUS Router o il pannello web. Puoi anche controllare il router tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e IFTTT. Infine, il router offre un elevato livello di sicurezza grazie al software AiProtection Pro, che protegge la rete da virus, malware e attacchi hacker.

Il router ASUS RT-AX86U PRO AX5700 offre un'esperienza di gioco online avanzata.

