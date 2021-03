Router gaming Netgear XR500 2,6Gbps in offerta

Torna in offerta uno dei migliori router presenti sul mercato, per chi delle prestazioni non ne ha mai abbastanza. Stiamo parlando naturalmente del Netgear Nighthawk XR500, un router pensato per i videogiocatori professionisti che non possono fare a meno di velocità e reattività.

Router Netgear Nighthawk XR500: caratteristiche tecniche

Presenta un design estremamente futuristico, che ricorda le più potenti auto da corsa, con una colorazione completamente nero. La parte frontale presenta un pannello con i LED di stato per ogni funzione del router, completamente bianchi. Ben quattro le antenne esterne ad alte prestazioni che garantiscono velocità e stabilità anche con l’utilizzo del Wi-Fi. All’interno troviamo un potente processore dual-core da 1,7GHz a garantire la velocità e l’affidabilità della rete. Non mancano naturalmente 5 porte RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni che solo la connessione via cavo può offrire. La velocità di connessione arriva a ben 2600Mbps, compatibile quindi con le reti in Fibra anche oltre 1 Gigabit.

Sono diverse però le caratteristiche che rendono il router unico nel suo genere. Innanzitutto la funzione QoS (Quality of Service) prioritizza in maniera intelligente il traffico, riducendo drasticamente la latenza (LAG) dei dispositivo che utilizzano videogiochi. Naturalmente però, il traffico può essere prioritizzato manualmente attraverso suite di Netgear. Insieme al router, infatti, Netgear mette a disposizione Duma OS, una dashboard personalizzabile che permette di gestire tutti i parametri di rete ed avere sempre sotto controllo il suo utilizzo. Presente addirittura la possibilità di stilare blacklist e whitelist dei server di gioco, in modo da ottenere un’esperienza costantemente ottimizzata per la propria connessione.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare il router a soli 219,99 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.