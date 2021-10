Router Linksys Velop MX4200: Wi-Fi 6 e mesh 4200Mbps al minimo storico

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori router in assoluto attualmente disponibili sul mercato. Si tratta del Linksys Velop MX4200, un dispositivo in grado di offrire velocità mai viste prima grazie al Wi-Fi 6 e dotato di una versatilità incredibile, nuovamente in offerta al minimo storico.

Router Wi-Fi 6 Linksys MX4200: caratteristiche tecniche

Il design è minimale con delle dimensioni piuttosto compatte che consentono di posizionarlo praticamente ovunque senza difficoltà. Come accennato in apertura, a caratterizzare la soluzione di Linksys è senza dubbio il supporto al Wi-Fi 6 con una configurazione a tre bande. Questa consente di raggiungere velocità fino a 4200Mbps, il che rende il dispositivo pronto anche per le future connessioni in Fibra superiori ad 1 Gigabit. Ottima la copertura di ben 260m2 ideale per abitazioni di grandi dimensioni o locali commerciali. Tuttavia, qualora dovesse risultare ugualmente ristretto il raggio di copertura, può essere esteso in un secondo momento con l’acquisto di ulteriori satelliti. Il Velop MX4200, infatti, è pienamente compatibile con i sistemi Wi-Fi mesh di Linksys, e consente una configurazione semplice e veloce.

Che tu voglia installare il solo router, o decida di optare per un pacchetto più ampio, l’applicazione dedicata ti consente di effettuare il tutto in pochi minuti. Da qui potrai anche gestire tutte le impostazioni di rete, incluso il filtro famiglia e la connessione guest. Il primo ti consente di decidere le fasce orarie per l’accesso ad internet per ogni singolo dispositivo, così come i siti consentiti e la durata della navigazione. La seconda, invece, permette di generare una rete dedicata agli ospiti così da condividere la connessione mantenendo la massima privacy e sicurezza. Presente, infine, l’integrazione con Apple HomeKit, l’ecosistema smart home sviluppato dalla casa di Cupertino. Il router consente di gestire tutti i dispositivi compatibili da remoto, direttamente all’interno dell’applicazione.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Linksys Velop MX4200 è disponibile su Amazon a soli 179,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.