Router Mercusys TP-Link 4G LTE a soli 39€ su Amazon: RICONDIZIONATO condizioni ECCELLENTI

Amazon ha lanciato una nuova offerta imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un router 4G affidabile e conveniente. Il Mercusys TP-Link MB110-4G è disponibile a un prezzo scontato di soli 39,99 euro, rispetto al prezzo originale di 49,99 euro. Questo router rappresenta un’ottima soluzione per chi necessita di una connessione internet stabile e veloce, senza dover dipendere da una linea fissa. Avvisiamo che si tratta di un prodotto ricondizionato, ma in condizioni eccellenti, pertanto è considerabile come nuovo!

Caratteristiche del Mercusys TP-Link MB110-4G

MB110-4G è un Router 4G LTE Cat 4 che supporta gli standard FDD-LTE e TDD-LTE (compatibile con i principali operatori telefonici in Italia e nel mondo) e permette di raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50Mbps in upload.

MB110-4G permette di creare una rete Wi-Fi 2.4GHz con velocità fino a 300Mbps, in grado di supportare fino a 32 dispositivi wireless in contemporanea. L'ideale per le tue attività quotidiane: potrai lavorare da remoto, seguire lezioni in streaming oppure goderti sessioni di gioco online in piena tranquillità.

MB110-4G è dotato di 2 porte Fast Ethernet (1 LAN + 1 LAN-WAN) per fornire connettività a dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC desktop. La porta per antenna esterna 3G-4G permette di aumentare la ricezione del segnale LTE in aree remote, in cui la copertura dell’operatore risulta instabile.

L’offerta di Amazon sul Mercusys TP-Link MB110-4G a soli 39,99 euro rappresenta un’opportunità straordinaria per dotarsi di un router 4G LTE di alta qualità a un prezzo estremamente competitivo. Che si tratti di risolvere problemi di connettività in aree rurali, di avere una soluzione portatile per il lavoro in mobilità o semplicemente di migliorare la rete domestica, questo router è una scelta eccellente.

Affrettatevi, l’offerta potrebbe durare solo per un periodo limitato, e non vorrete perdere l’occasione di migliorare la vostra connettività con un prodotto affidabile come il Mercusys TP-Link MB110-4G. Ricordiamo che si tratta di un prodotto ricondizionato, ma in condizioni eccellenti, pertanto è considerabile come nuovo!