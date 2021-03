Router Netgear per giocatori professionisti scontato

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori router in assoluto presenti sul mercato. Stiamo parlando del Netgear Nighthawk Router XR500, pensato principalmente per i gamer più esigenti, e perfetto per chiunque voglia massimizzare le prestazioni della propria rete.

Router Netgear Nighthawk XR500: caratteristiche tecniche

Il router di Netgear rappresenta uno dei sistemi più avanzati per trarre maggiori benefici dalla connessione ad internet. Ad equipaggiare il dispositivo c’è un processore dual-core da ben 1,7GHz, spinto dal nuovissimo sistema operativo Duma OS. Cinque le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di collegare fino i dispositivi direttamente via cavo ethernet, per la massima velocità e stabilità della rete. Non manca naturalmente il Wi-Fi dual-band che garantisce una velocità di trasferimento combinata fino a 2300Mbps. Parliamo quindi di un dispositivo top di gamma indirizzato agli utenti che non accettano compromessi in termini di prestazioni.

Come premesso però si tratta di un dispositivo pensato principalmente per i videogiocatori, ed è questa che caratterizza il sopracitato Duma OS. Il sistema infatti è ottimizzato per giochi come COD, Fifa, Fortnite e tutti i titoli competitivi più famosi. La funzionalità QoS (Quality of Service) prioritizza in modo intelligente il traffico, riducendo drasticamente il LAG dei dispositivi da cui si gioca. Inoltre l’utility fornisce una panoramica completa sull’utilizzo della rete per ogni singolo dispositivo connesso. Dispone di un servizio VPN, ed è possibile perfino creare blacklist e whitelist dei server di gioco. Insomma parliamo di un dispositivo professionale indirizzato a chi vuole portare l’esperienza di gioco al massimo livello.

Grazie ad un’offerta lampo è possibile acquistare l’XR500 su Amazon a soli 219,99 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.