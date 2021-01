Router Netgear tri-band 10,8Gbps al minimo storico

Quando si parla di router, c’è chi vuole un buon prodotto da tenere in casa, e chi invece cerca il migliore in assoluto. L’offerta di Amazon sul Nighthawk Wi-Fi 6 RAX200 AX11000 accontenta quest’ultima categoria di persone, che di compromessi non vogliono sentirne parlare, con il router di Netgear al minimo storico.

Router Netgear Nighthawk RAX200 AX11000: caratteristiche tecniche

Il router di Netgear è uno dei migliori (se non il migliore) prodotti disponibili sul mercato per chi vuole velocità, affidabilità, stabilità e sicurezza. Innanzitutto il dispositivo utilizza per la connessione wireless l’ultima specifica Wi-Fi 6, in grado di offrire una velocità di trasferimento doppia rispetto al Wi-Fi 5. In particolare il sistema in questione utilizza una tecnologia a 3 bande che permette di raggiungere una velocità combinata di trasferimento fino a 10,8Gbps. Il router è compatibile con tutti gli operatori di rete e tutte le linee ADSL, VDSL e Fibra. È inoltre uno dei pochi router a supportare le connessioni multi-gig grazie all’aggregazione di due porte ethernet Gigabit LAN.

Non mancano numerose funzionalità aggiuntive, a partire dalle due porte USB 3.0 che permette di condividere con la rete hard disk, NAS, stampanti ed altre periferiche USB. Presente il supporto all’assistente vocale Alexa, che permette di gestire le impostazioni semplicemente con la voce. Molto interessante l’integrazione con sistemi Wi-Fi mesh che permettono di estendere ulteriormente la copertura (pari a 350m2 con il solo router). Non mancano naturalmente i sistemi di sicurezza e protezione quali Netgear Armor e Circle. Il primo, sviluppato in collaborazione con Bitdefender, protegge la rete da virus, malware e furto di dati personali rendendola sicura in caso di attacchi esterni. Circle invece provvede a fornire un sistema di controllo parentale semplice e completo, permettendo di gestire gli orari di accesso alla rete, i siti visitabili, tempo di navigazione ecc. per i più piccoli.

Si tratta senza dubbio di un prodotto di fascia alta in grado di soddisfare qualsiasi esigenza presente e futura. Oggi Amazon lo propone al prezzo più basso mai registrato, pari a 399 euro con uno sconto di ben 61 euro sul prezzo di listino.

