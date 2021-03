Router Netgear tri-band 3200Mbps al minimo storico

C’è chi cerca un prodotto che coniughi qualità e convenienza, e chi invece vuole il massimo delle prestazioni senza alcun compromesso. Il router R8000 Nighthawk X6 di Netgear si rivolge a questi ultimi, ed oggi Amazon lo propone al prezzo più basso di sempre.

Router Netgear R8000 Nighthawk X6: caratteristiche tecniche

Stiamo parlando di un router ad altissime prestazioni, pensato per chi vuole il massimo dalla propria connessione di rete. Il design completamente nero, ispirato alle auto da corsa, chiarisce immediatamente il pubblico a cui è rivolto, ovvero quello dei videogiocatori più esigenti. All’interno ospita un processore dual-core da 1GHz, mentre all’esterno troviamo ben 6 antenne. Il segnale wireless riesce a coprire fino a 180m2 con un sistema a tre bande in grado di fornire una velocità di trasferimento combinata fino a 3200Mbps.

Il router naturalmente è compatibile con tutti gli operatori di rete, e naturalmente con le connessioni in Fibra. Molto interessante l’integrazione con Alexa, assistente vocale di Amazon, che permette di gestire le impostazioni attraverso la propria voce. Non mancano tuttavia feature pensate per ottimizzare l’utilizzo del traffico, come la tecnologia Dynamic QoS (Quality of Service). Questa permette di prioritizzare in maniera intelligente il traffico, in modo da garantire sempre le massime prestazioni su ogni dispositivo. Ottima l’integrazione con i satelliti di Netgear che permettono di generare una rete mesh ed ampliare l’area di copertura del Wi-Fi. Non mancano ovviamente i sistemi di sicurezza come parental control e Netgear Armor by BitDefender. Il primo permette di gestire orari, accessi e siti per ogni singolo dispositivo, mentre il secondo protegge da attacchi esterni garantendo la privacy dei propri dati personali.

Grazie alle offerte del giorno, il router è acquistabile su Amazon a soli 159,90 euro con uno sconto di ben 45 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.