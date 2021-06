Router Netgear Wi-Fi 6 1800Mbps a circa 100 euro

Il Wi-Fi 6 rappresenta l’ultima frontiera delle connessioni wireless, ad un prezzo però che comprende anche il costo dell’innovazione. Tuttavia, oggi Amazon permette di acquistare un interessante access point, il Netgear WAX204, dotato di Wi-Fi 6 ad un prezzo decisamente interessante.

Router Netgear WAX204 Wi-Fi 6: caratteristiche tecniche

Il WAX204 è un router piuttosto essenziale, dal design semplice con una superficie texturizzata nera. Nella parte frontale è presente l’immancabile pannello con il LED di stato, mentre nella parte posteriore le 3 antenne amplificate. Molto interessanti anche le abbondanti feritoie che permetto una buona dissipazione del calore. Il dispositivo sfrutta un sistema dual-band a 2,4 e 5 GHz per una velocità massima combinata di 1800Mbps, ovvero il 50% più veloce della tradizionale rete Wi-Fi 5. Non mancano ben 5 porte RJ45 Gigabit, di cui una WAN per il collegamento al modem principale e 4 LAN per il collegamento dei dispositivi.

La configurazione è decisamente semplice. Una volta collegato il router, non dovremo far altro che raggiungerlo tramite browser da PC e seguire la procedura guidata. È possibile connettere fino al triplo dei dispositivi contemporaneamente rispetto alla controparte Wi-Fi 5, ben 64, con funzione MU-MIMO (se supportata dai device connessi). Molto interessante la possibilità di generare ben tre diverse reti, con supporto al sistema di protezione WPA3. Questo permette di ottenere connessioni diverse a seconda dell’utilizzo, generandone una dedicata magari per gli ospiti. Un dispositivo che seppur essenziale, quindi, offre tutto il ventaglio di funzionalità di cui potremmo avere bisogno nell’uso quotidiano.

Grazie ad uno sconto del 20% è possibile acquistare il WAX204 su Amazon a soli 103,99 euro con un risparmio di 26 euro sul prezzo di listino.