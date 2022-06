Router sotto attacco: ecco come proteggersi

Si chiama ZuoRAT ed è un trojan frutto del lavoro di un gruppo di hacker.

La nuova minaccia che sta mettendo in serio pericolo un’ampia gamma di router in Europa e Nord America, sta prendendo di mira macchine con sistemi Windows, macOS e Linux. Secondo i ricercatori che hanno identificato la minaccia, ZuoRAT è attivo dal quarto trimestre del 2020 e, durante questo lungo periodo, è stato perfezionato dai suoi creatori.

Gli specialisti, si sono detti sorpresi della raffinatezza del malware che, grazie al lavoro diretto sul traffico in entrata e uscita dal router, riesce a mimetizzarsi in maniera molto efficace. Nonostante non si sappia ancora nulla sul gruppo dietro questa minaccia, si tratta senza ombra di dubbio di hacker molto esperti.

Di fatto, chiunque si collega alla rete è potenzialmente in pericolo: solo l’ utilizzo di un antivirus adeguato può consentire di mettersi a riparo.

ZuoRAT è una minaccia per i nostri router: un antivirus è l’unico modo per evitare disastri

Tra i tanti antivirus presenti sulla scena, Norton AntiVirus Plus è senza ombra di dubbio una delle migliori soluzioni possibili. Stiamo parlando di uno strumento che può vantare un brand con un peso specifico notevole nel settore, frutto di anni e anni di esperienza sul campo.

Questo pacchetto è in grado di offrire una protezione antivirus avanzata, utile per contrastare le minacce online esistenti ed emergenti (come ZuoRAT) proteggendo i dispositivi elettronici connessi alla rete e i dati presenti in essi.

A questa utility si aggiunge un utilissimo gestore di password, capace di proteggere parole d’accesso e informazioni sulle carte di credito. Lo smart firewall per PC e il firewall per Mac sono altre protezioni efficaci contro hacker e relativi attacchi. Infine, i 2 GB di backup in cloud, consentono di proteggere dati e file sensibili da attacchi di tipo ransomware.

E i costi? Grazie al 57% di sconto, Norton AntiVirus Plus è disponibile per un prezzo incredibilmente basso: si parla di appena 14,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.