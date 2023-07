Router TP-Link Archer AX55: prezzo ASSURDO su Amazon (74€)

Siete pronti a navigare su Internet a velocità incredibili grazie al prodotto in grande promozione su Amazon? Stiamo parlando del router TP-Link Archer AX55 che oggi subisce un’interessante calo di prezzo. Questo potente dispositivo è ora disponibile al prezzo di soli 74,99 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre ed è frutto di un abbassamento del prezzo di listino arrivato a quota 79,99 euro e a un ulteriore sconto del 6% su di esso.

Router TP-Link Archer AX55: caratteristiche tecniche incredibili

Dotato di tecnologia all’avanguardia, il TP-Link Archer AX55 vi offre una connessione Wi-Fi ultra veloce e affidabile. Sfruttate al massimo la potenza della connettività wireless grazie al supporto per lo standard Wi-Fi 6, che garantisce prestazioni elevate e una maggiore stabilità di connessione. Dual Band con 2402Mbps su 5GHz e 574Mbps su 2.4GHz e garantisce lo streaming più fluido e download più veloce.

Archer AX55 è dotato di supporto OneMesh per reti unificate senza interruzioni di segnale: amplia la rete abbinando al router un range extender come RE505X, RE600X o RE605X e sfrutta i vantaggi della tecnologia Mesh. Archer AX55 è dotato di HE160 che raddoppia l’ampiezza di banda permettendo di trasferire un maggior numero di dati. La tecnologia MU-MIMO permette di gestire simultaneamente più stream dati verso più dispositivi, mentre la tecnologia OFDMA aumenta la capacità del network, ideale in scenari ad alta densità di traffico.

Archer AX55 è dotato di 4 antenne ad alto guadagno con tecnologia High-Power FEM e 4T4R per un segnale potente e stabile in tutta la casa. La tecnologia Beamforming concentra il segnale nei punti in cui si trovano i dispositivi connessi migliorando l’efficienza dell’inetra rete. Dotato di standard WPA3 per una più efficace crittografia della rete, mentre HomeShield protegge i dispositivi connessi al network dai pericoli online.

Non perdete l’opportunità di migliorare la vostra connessione a Internet con il TP-Link Archer AX55, ora disponibile su Amazon a soli 74,99 euro. Approfittate di questa offerta imperdibile e godetevi una connessione superiore a un prezzo incredibilmente conveniente. Si tratta del suo minimo storico, quindi sbrigatevi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.