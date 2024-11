Router TP-Link con supporto SIM in sconto al minimo storico (coupon Amazon)

Il router TP-Link Archer MR202, potente e versatile grazie anche al supporto SIM, è disponibile in offerta al minimo storico su Amazon a 54,99 euro. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina, proprio sotto al prezzo del prodotto.

Router TP-Link in offerta: si connette ovunque grazie al 4G

Il router in questione nasce per fornirti una soluzione potente, ma soprattutto versatile vista la presenza dello slot per SIM, che abilita le connessioni 4G LTE, così da condividerla con più dispositivi.

Il TP-Link è dotato di antennine LTE smontabili e integrate per garantire una copertura WiFi stabile anche negli ambienti più grandi. La tecnologia dual-band ti permetterà di avere due reti simultanee: 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz per la navigazione quotidiana e 433 Mbps sulla banda 5 GHz per attività che richiedono maggiore velocità.

La configurazione? Immediata grazie alla filosofia plug&play dato che ti basta inserire una SIM card per accendere il dispositivo e iniziare subito a navigare. In alternativa, grazie alla porta LAN/WAN, puoi usarlo con una rete cablata.

Un router pratico, performante e completo di tutte le funzioni che servono allo scopo. Spunta il coupon sconto in pagina e pagalo soltanto 54,99 euro.