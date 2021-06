Rowenta PU6080: sconto al 40%, filtro al 100%

Fino al 100% di allergeni e particelle sottili in meno, con un prezzo che a partire da oggi crolla improvvisamente del 40%. Ecco dunque l'ennesimo antipasto di Prime Day: il purificatore d'aria Rowenta PU6080 è tra i prodotti che saranno in offerta da qui ai prossimi 12 giorni, terminando quindi la parentesi di sconto extra proprio in concomitanza con la due-giorni di sconti che Amazon metterà in piedi tra il 21 ed il 22 giugno.

Purificatore d'aria, il prezzo crolla per 12 giorni

L'offerta Rowenta abbatte il costo del purificatore d'aria da 467,99 a 279,99 euro: un taglio sostanziale che porta il purificatore ad un livello di costo nuovo per trovare applicazioni in case dove fino ad oggi era proprio la resistenza al prezzo ad impedirne l'adozione.

Tra le altre cose, il purificatore elimina completamente la formaldeide, ma notifica altresì tramite l'app lo stato di salubrità dell'aria nell'ambiente domestico aiutando la famiglia a gestire al meglio la salute di tutti gli abitanti della casa.

Con il purificatore d'aria Intense Pure Air Connect, puoi controllare l'aria in casa e respirare meglio, conducendo una vita più sana. Grazie al nuovo sistema di filtraggio a 4 livelli, cattura fino al 100% di allergeni e particelle fini, mentre elimina definitivamente la formaldeide nociva. Discreto ma veloce e potente, questo purificatore è dotato di un sistema intelligente che rileva automaticamente la qualità dell'aria e vi si adatta, nonché di tante altre caratteristiche pratiche per il massimo comfort di utilizzo.

Nei mesi in cui si sono imparati a riconoscere i “plus” della vita in casa, ed in vista di annate nelle quali DaD e smart working saranno maggiormente integrate nella vita di ogni giorno, il purificatore d'aria diventa uno strumento di benessere e di salvaguardia. In questo caso può garantire il riciclo di 360 metri cubi in soli 5 minuti in modalità boost, ma si fa apprezzare soprattutto il lavoro continuativo in modalità silenziosa da soli 17,5 dB.

279,99 euro, un risparmio di ben 188 euro per chi ne approfitta ora: non male, soprattutto quando il proprio obiettivo è un bene essenziale come la qualità della vita.