Rowenta X-PERT 6.60 è senza fili con autonomia da 45min: sconto 21%

Un aspirapolvere senza fili del calibro di Rowenta X-PERT 6.60 per pulire casa con una sola passata e non avere problemi di tempo e di prese elettriche. Leggera e potente, arriva con accessori inclusi per prenderti cura anche di divani e materassi oppure raggiungere le zone più difficili. Puoi acquistarla a soli 109,99€ su Amazon con uno sconto del 21% che ti regala il Cyber Monday: sono le ultime ore di promozione quindi non fartela scappare se sei interessato.

Rowenta X-PERT 6.60, perché acquistare questo aspirapolvere?

Un modello verticale dal peso piuma e con soluzione senza fili. Puoi usarla in tutta casa ed è ideale se hai un appartamento a più piani: finalmente pulisci tutte le stanze senza impazzire. Rowenta X-PERT 6.60 è un aspirapolvere con forza eccellente e con sistema di pulizia avanzato per eliminare anche lo sporco più minuto o difficile in una sola passata.

Hai a disposizione una potenza da 100W che non crea problemi neanche con capelli e peli di animali grazie al sistema avanzato. Inoltre tutto lo sporco viene raccolto in un singolo contenitore che si svuota facilmente. In questo modo dici addio anche all’acquisto dei sacchetti. Ci sono diverse modalità tra cui la Turbo e la Eco per regolare la potenza in base alle esigenze.

La spazzola principale è dotata di luci LED che rendono l’individuazione dello sporco semplice e rapido. Gli altri accessori che trovi in confezione, invece, sono utili per pulire tappezzeria o per raggiungere spazi difficili come angoli di cassetti e dietro ai mobili.

L’autonomia dell’aspirapolvere offre 45 minuti di utilizzo ininterrotto. Altra caratteristica estremamente comoda è la posizione STOP & Go con cui puoi metterla in posizione verticale e occuparti di altro senza doverla appoggiare precariamente a un mobile o una parete.

A soli 109,99€ su Amazon, la Rowenta X-PERT 6.60 è una delle migliori della sua categoria. Acquistala approfittando dello sconto del 21% con un click.

