Rowenta X-PERT 6.60 rende le pulizie leggere e facili: 45min di autonomia

Aspirapolvere pesante e difficile da spostare non più un tuo problema, Rowenta X-PERT 6.60 è il modello senza fili definitivo. Peso piuma, autonomia duratura e potenza in grado di risucchiare via lo sporco più difficile con un solo passaggio. Parliamo di un modello verticale che occupa pochissimo spazio, facile da riporre una volta terminato e con accessori inclusi in confezione. Per un utilizzo quotidiano non esiste soluzione migliore. Anche il prezzo è eccellente perché con uno sconto del 19% sul prezzo di listino, su Amazon scende a soli 129,99€. Aggiungilo al carrello ora e portalo a casa con un click.

Rowenta X-PERT 6.60, l’aspirapolvere senza fili da acquistare

La pulizia della casa riguarda la quotidianità e per questo motivo è necessario avere degli elettrodomestici che sia comodi e pratici da utilizzare. Un aspirapolvere senza fili è tra questi e se si parla di modelli verticali, Rowenta X-PERT 6.60 non può che soddisfare ogni esigenza. Leggero e dalle dimensioni compatte oltre che dotato di potenza e batteria più che eccellenti. Arriva con due accessori oltre alla base che ti consente di fissarlo al muro per metterlo a posto e in carica. Un accessorio è la bocchetta a lancia con cui raggiungi gli angoli più difficili mentre l’altro è una spazzola dalle dimensioni minori con cui pulire anche superfici imbottite.

Tutto lo sporco viene raccolto nel contenitore che non necessità di alcun sacchetto ed è semplice e rapido da svuotare. Il vero punto di forza è però il motore da 100W, il quale genera una potenza di aspirazione così elevata da eliminare ogni traccia di sporco con una sola passata. Briciole, capelli e peli di animali con polvere annessa.

Sfrutta i 45 minuti di autonomia per poter pulire tutto il tuo appartamento senza fretta.

A soli 129,99€ su Amazon, Rowenta X-PERT 6.60, è l’aspirapolvere senza fili da acquistare con un click. Collegati e approfitta dello sconto del 19% disponibile al momento.

I vantaggi Amazon Prime rendono le spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.