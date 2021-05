Guarda come vola il jet pack dei Royal Marine britannici: il video

Di recente i militari della marina britannica hanno messo alla prova Jet Suit, di fatto un jet pack prodotto da Gravity Industries, con l’intento di destinarne l’impiego in ambito bellico o nelle situazioni di emergenza. Il risultato è quello mostrato nello spettacolare video di seguito.

Il video della Jet Suit di Gravity in dotazione ai militari UK

Chi indossa il dispositivo si sposta con agilità da un’imbarcazione all’altra, nel mezzo dell’oceano, sollevandosi in aria e atterrando senza difficoltà (immaginiamo dopo essersi sottoposto a un addestramento apposito). La distanza, alcune centinaia di metri, viene coperta in pochi secondi. Il filmato è girato con un taglio volutamente cinematografico.

Nell’esercitazione, il militare della Royal Marine con la Jet Suit sale sulla nave e cala una scaletta che potrà poi essere utilizzata per fare altrettanto da chi si trova a bordo della barca che lo segue. Non è chiaro se l’attrezzatura sia progettata per entrare in azione in contesti non controllati, ad esempio con forti e improvvise raffiche di vento, una situazione che si può verificare di frequente al largo. Ciò nonostante, il risultato è certamente spettacolare, quasi da sembrare una sequenza di un film d’azione.

Gravity Industries è stata fondata nel marzo 2017 dall’inventore britannico Richard Browning, impegnato in prima persona nella fase di test e collaudo della tuta. Classe 1979, nel corso della sua carriera è stato riservista della Royal Marine per sei anni e commerciante per la British Petroleum per altri 16 anni.