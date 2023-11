RTX 2060 in BOMBA BLACK FRIDAY su Amazon (-27%)

La settimana del Black Friday di Amazon ti offre l’opportunità di mettere le mani sulla scheda grafica GeForce RTX 2060 ad un prezzo davvero eccezionale: solo 186,73 euro invece di 289,99. Un’offerta strepitosa, ma a tempo: per cui ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

RTX 2060: che sconto per il Black Friday

La RTX 2060 è progettata per offrire prestazioni eccezionali, regalandoti un’esperienza di gioco al top. Con una memoria dedicata di 6 GB di tipo GDDR6, questa scheda garantisce una risoluzione massima di 7680 x 4320 pixel, portando i tuoi giochi e contenuti multimediali a un livello di dettaglio senza precedenti.

L’avanzato sistema di raffreddamento assicura che la RTX 2060 mantenga sempre la sua performance ottimale, anche nelle sessioni di gioco più intense. Potrai goderti sessioni di gaming fluide e immersive senza preoccuparti del surriscaldamento.

Compatibile con EVGA Precision X1, avrai il controllo totale sulle impostazioni della tua scheda grafica, personalizzandola per adattarsi alle tue esigenze specifiche. Approfitta di questa offerta esclusiva del Black Friday su Amazon per migliorare le tue prestazioni di gioco a un prezzo incredibile. Non farti scappare l’opportunità di possedere la GeForce RTX 2060 a un prezzo così vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.