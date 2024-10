RUBIK Pi: la scheda SBC con funzionalità IA per lo sviluppo

RUBIK Pi è una nuova scheda SBC (Single Board Computer) introdotta da Thundercom da pochissimi giorni. La scheda è basata sulla piattaforma Qualcomm, facendo uso di un SoC QCS6490, ed è la prima ad offrire funzionalità di intelligenza artificiale su misura e specificamente pensate per lo sviluppo ad alte prestazioni di codice e applicativi.

RUBIK Pi: la prima scheda SBC con SoC Qualcomm e funzionalità IA specifiche per lo sviluppo di codice

La scheda RUBIK Pi di Thundercom è in grado di offrire fino a 12,5 TOPS di potenza, per quando riguarda le operazioni al secondo che riguardano l’inferenza IA, grazie all’uso del SoC QCS6490 che a sua volta è composto da 8 core Kryo 670 con frequenza che va da i 1,9 a 2,7 GHz, in modo da permettere flussi di lavoro IA e apprendimento automatico efficiente.

Come si può notare anche dal suo aspetto, il disegno della scheda è abbastanza compatto, integrando componenti essenziali, come il processore, la memoria RAM e per l’archiviazione e i vari connettori in uno spazio ridotto di soli 100 x 75 mm.

Su RUBIK Pi è presente una memoria LPDDR4x da 8 GB, accompagnata da uno spazio d’archiviazione UFS di 128 GB, che gli permette di supportare una risoluzione 4K a 30FPS, tramite il connettore HDMI, che sale a 60FPS se viene usato l’attacco Display Port, assicurando così il massimo della qualità anche in schermi grandi. Non manca poi lo standard MIPI-CSI, per l’integrazione della fotocamera, che nella scheda è presente in due connettori.

La connettività include poi 4 porte USB, di cui 1 tipo C, 2 tipo A USB 3.0 e una tipo A USB 2.0, 1 porta LAN Ethernet GbE, un connettore M.2 per SSD NVMe, connettore GPO da 40 pin, 1 HDMI 1.4, 1 Display Port, jack audio da 3,5mm e WiFi 5.

RUBIK Pi è compatibile con diversi sistemi operativi, come Qualcomm Linux, Android e Windows, assicurando il massimo della versatilità d’utilizzo. È anche abbastanza scalabile tramite i moduli SoM C8550 e C5430P di Thundercomm.

La scheda sarà preordinabile a partire dall’inizio di novembre. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina web dedicata alla scheda.