Rubrica degli SCONTI: le 10 offerte di Amazon da non perdere di vista

Acquistare a prezzo pieno è diventato un lusso. La ricerca per lo sconto perfetto è sempre in atto ma grazie ad Amazon, ogni giorno puoi concludere affari eccellenti. Con una miriade di prodotti sempre disponibili, trovi ciò che ti occorre e lo ricevi con spedizioni gratuite (se hai Prime) e rapide in qualsiasi posto d’Italia. Vista l’enormità del catalogo, però, è facile perdere di vista qualche promozione. Per questo motivo, nella Rubrica degli sconti, ti offriamo una finestra su 10 offerte da tenere in considerazione.

Rubrica degli sconti: su Amazon ci sono 10 offerte per te

Casa, cucina, utilizzo quotidiano e anche dedicato ad esigenze particolari. I prodotti che seguiranno appartengono a diverse categorie e vantano anche dei brand molto ricercati.

Partiamo all’istante con il termoventilatore verticale di Midea, portatile e a basso consumo. Lo acquisti a soli 22,90€.

Philips Levapelucchi ideale per rendere come nuovi i capi di maglieria, facile e sicuro. Lo acquisti a 11,99€.

HONOR Pad X8A è il tablet ideale per studio, svago e lavoro. Sistema Android 14 e prestazioni eccellenti. Lo acquisti a 129,90€.

Lenovo Legion GO è la console portatile per gaming senza limiti. Le prestazioni non temono i titoli più pesanti. La acquisti ad appena 699€.

Apple MacBook Air 2022 con Chip M2 in configurazione 16GB di RAM e 256GB di memoria, non ha bisogno di presentazioni. Lo acquisti a 988,99€.

Lefant M210, il robot aspirapolvere silenzioso e gestibile da app e da assistente vocale. Lo acquisti a 99,99€ .

Braun REGOLABARBA con kit al completo per barbe e capelli, senza fili e con tantissima autonomia. Lo acquisti a 31,34€.

Meta Quest 3S in configurazione da 256GB con incluso Batman: Arkham Shadow. Lo acquisti a 389,99€.

BLUETTI Generatore Solare AC180 dotato di pannello solare da 200W, ideale per le dimensioni compatte. Lo acquisti a 899€.

Xiaomi Mi Band 9, ideale da indossare tutti i giorni con autonomia da 21 giorni. Lo acquisti a soli 34,29€.