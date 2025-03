Rufus di Amazon: i trucchi per migliorare il tuo shopping online

Rufus è l’assistente AI per lo shopping di Amazon e lentamente, sta conquistando sempre più utenti. Discreto e riservato, se ne sta in un angolino in basso a destra, pronto a diventare il nostro miglior amico quando si tratta di fare acquisti online sulla piattaforma.

Guida a Rufus: come usare l’assistente AI di Amazon e ottenere il massimo

Sicuramente Rufus non è ancora pronto a sostituire completamente la classica barra di ricerca di Amazon, ma può aggiungere una marcia in più all’esperienza di shopping, con funzionalità che vale la pena esplorare. Ecco qualche piccolo trucco per sfruttare al meglio l’assistente AI di Amazon.

1. Domande mirate per risultati precisi

Il segreto per sfruttare al meglio Rufus? Fare domande specifiche sui prodotti che interessano. Più dettagli si forniscono, migliori saranno le risposte. Niente domande generiche, insomma, bisogna andare dritti al sodo, come ad esempio: “Quali cuffie con cancellazione del rumore offrono la maggiore autonomia?“. Rufus attingerà a schede prodotto, recensioni e Q&A per dare le informazioni che si cercano. Attenzione però: come altri chatbot AI, anche Rufus a volte soffre di allucinazioni, e può incappare in errori o inesattezze, soprattutto sui prezzi. Ecco perché, prima di fare un acquisto, è sempre meglio verificare le informazioni.

2. Fare un confronto tra diversi prodotti

Può capitare di essere indecisi tra due prodotti simili. Per dipanare qualsiasi dubbio, basta chiedere a Rufus di fare un rapido confronto. Ad esempio: “Quali sono le differenze tra il robot aspirapolvere Roomba i7 e il Roomba j7?“. In pochi istanti, l’assistente AI fornirà un riepilogo con i pro e i contro: autonomia della batteria, potenza di aspirazione, funzioni smart e capacità di evitare ostacoli. Così sarà più facile capire quale modello è più adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, si possono usare i suggerimenti di follow-up per approfondire le differenze chiave. È possibile anche mettere a confronto prodotti di categorie diverse. Ad esempio, se si sta cercando un nuovo laptop, si può chiedere a Rufus: “Quali sono le differenze tra il MacBook Air M2 e il Dell XPS 13?” L’assistente AI restituirà un confronto tra prestazioni, durata della batteria, peso e prezzo. Ma come anticipato prima, si possono confrontare anche prodotti di categorie diverse. Ad esempio: “Meglio un iPad Pro o un ultrabook per prendere appunti all’università?”

3. Imparare facendo (shopping)

Per fare la scelta giusta, spesso bisogna partire dalle basi. Prendiamo il caffè: meglio Arabica o Robusta? Quali sono le differenze di gusto e intensità? Rufus può aiutare a capire queste sfumature mentre si fanno acquisti, fornendo informazioni essenziali in tempo reale.

È particolarmente ad esempio, quando si devono acquistare degli ingredienti per una ricetta. Magari si vuole sapere quale tipo di farina è più adatta per un dolce di pasta frolla o quale olio è migliore per friggere. Inoltre, se si ha bisogno di indicazioni su come usare o installare un prodotto, Rufus può generare una guida passo passo in un attimo.

4. Risolvere i problemi

Si ha un prodotto Amazon che fa i capricci? Rufus può aiutare a risolvere il problema. Basta chiedere: “La mia friggitrice ad aria non scalda più bene, cosa posso fare?“. In men che non si dica si avrà una guida per la riparazione e, se necessario, i link ai pezzi di ricambio compatibili. Come al solito, è importante essere specifici sul problema che si riscontra, così da ottenere suggerimenti mirati.

5. Iniziare un nuovo hobby o progetto

Si ha voglia di iniziare un nuovo hobby o progetto, ma non si sa da dove partire? Invece di perdere ore a cercare informazioni ovunque, si può chiedere direttamente a Rufus: “Di cosa ho bisogno per iniziare a fare giardinaggio?“. In un attimo si avrà una lista con gli attrezzi essenziali, come forbici da potatura, semi e terriccio, con spiegazioni utili su come usarli. Un bel risparmio di tempo ed energie!

6. Trovare prodotti green

Scovare alternative sostenibili non è sempre facile. Ma Rufus rende tutto più facile. Basta chiedere: “C’è un’alternativa ecologica a questo prodotto?“. In pochi secondi avrai un elenco di opzioni più green, con tutte le informazioni necessarie su materiali, certificazioni e impatto ambientale. Per ottenere suggerimenti più mirati, si può affinare la ricerca usando parole chiave come “biodegradabile“, “plastic free“, “senza BPA” o “realizzato con materiali riciclati“.

7. Cercare ispirazione o assistenza creativa

Oltre che per lo shopping, Rufus può essere usato anche per attività più creative, proprio come altri chatbot AI come ChatGPT o Claude. Ad esempio, si può chiedere all’assistente di scrivere haiku, saggi e persino codice in Python. Certo, fa ancora un po’ fatica con le sfumature, ma il potenziale c’è.

8. Trovare accessori compatibili per un prodotto

Comprare un dispositivo spesso è solo l’inizio delle seccature… Poi tocca cercare accessori compatibili per farlo funzionare decentemente. Invece di impazzire a controllare specifiche tecniche incomprensibili, si può semplicemente chiedere a Rufus: “Quali accessori vanno bene con il mio robot aspirapolvere Roomba j7?” oppure “Cerco delle lame nuove per il mio frullatore Philips series 3000 HR2041/41“. Rufus mostrerà direttamente gli accessori giusti, evitando di fare acquisti sbagliati e di dover poi fare il reso.

9. Ricevere consigli sui prodotti più popolari

Se non si ha un’idea precisa di cosa acquistare, si potrebbe chiedere a Rufus: “Quali sono i prodotti più popolari tra gli smartwatch per il fitness?“. L’assistente AI elencherà i prodotti più venduti e meglio recensiti su Amazon, fornendo anche un riepilogo delle caratteristiche principali.

Rufus, un assistente AI da non sottovalutare

Rufus non è perfetto, è ancora un assistente in erba, con tutti i limiti del caso. E forse per la maggior parte degli acquisti funziona meglio la barra di ricerca di Amazon. Ma se si vuole capire se un prodotto fa al caso proprio, l’assistente AI è un’ottima opzione per una ricerca più mirata.

Probabilmente, in futuro Rufus imparerà a essere più preciso e affidabile, e magari sarà persino capace di intuire i nostri gusti e consigliarci il prodotto perfetto ancora prima di cercarlo. Nel frattempo, vale la pena esplorare le sue potenzialità e scoprire tutti i modi in cui può semplificarci la vita (e gli acquisti).