Rugby, Sei Nazioni 2024: come vedere Galles-Scozia in streaming

Oggi pomeriggio, alle ore 17:45, Galles e Scozia si sfideranno nel match valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby. L’incontro sarà trasmesso in streaming su NOW con il pass Sport, che include l’intera programmazione sportiva live e on demand di Sky.

In questo momento il pass Sport di NOW è in offerta a 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro (12 mesi al prezzo di 8), con un tempo di permanenza minimo richiesto di un anno. Al termine della sottoscrizione, l’accesso ai contenuti della piattaforma è immediato.

Come vedere Galles-Scozia di rugby oggi in streaming (Sei Nazioni 2024)

La visione in streaming della partita di oggi del Sei Nazioni tra Galles e Scozia richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW.

Oltre al torneo internazionale di rugby, il pass Sport del servizio online NOW include i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, l’intera stagione ATP e WTA di tennis (incluse le ATP Finals) più il torneo dello slam Wimbledon in esclusiva, l’NBA e l’Eurolega. Gli appassionati di calcio possono inoltre assistere alle partite di Champions League, Europa League e Conference League, oltre a 3 incontri per turno di Serie A, tutta la Serie B e la Serie C.

La partita di questo pomeriggio interessa da vicino anche la Nazionale italiana, dal momento che la squadra del Galles viene ritenuta la principale indiziata insieme all’Italia per vincere il Cucchiaio di legno, “riconoscimento” assegnato all’ultima classificata del torneo.

Per evitare il tredicesimo Cucchiaio di legno in 25 edizioni, l’Italia deve sperare innanzitutto in un successo quest’oggi della Scozia ai danni del Galles, giocandosi tutte le proprie carte nello scontro diretto del 16 marzo al Millennium Stadium di Cardiff, in occasione della quinta e ultima giornata del torneo.

