Rugby, Sei Nazioni 2024: come vederlo in streaming dall'estero

Il Sei Nazioni 2024 prende ufficialmente il via oggi con il match tra la Francia e i campioni in carica dell’Irlanda. La Nazionale italiana sarà di scena domani, quando allo Stadio Olimpico di Roma affronterà l’Inghilterra nell’incontro valido per la prima giornata. Il torneo di rugby sarà trasmesso in streaming su NOW con il pass Sport, che include l’intera programmazione sportiva di Sky. Chi però in questi giorni si trova all’estero ha bisogno di un aiuto in più, dal momento che appena aprirà l’app di NOW riceverà il messaggio di errore a causa del blocco geografico.

Per guardare dall’estero il Sei Nazioni in streaming è necessario attivare una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dal provider di rete nazionale. La migliore è NordVPN, sia in termini di velocità che per livello di sicurezza. In queste ore il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere il Sei Nazioni di Rugby in streaming dall’estero

La visione del Sei Nazioni 2024 di rugby in streaming dall’estero richiede l’attivazione del pass Sport di NOW e di una VPN.

Il pass Sport di NOW è in offerta a 9,99 euro al mese per 1 anno invece di 14,99 euro (12 mesi al prezzo di 8). Oltre a tutti i match del torneo del 6 Nazioni comprende anche le coppe europee UEFA, tre partite a turno della Serie A, la Serie B, la Serie C, la Formula 1, la MotoGP, il tennis, il basket e tanto altro ancora.

Occorre poi attivare la VPN. Per velocità di connessione (va veloce il doppio rispetto alla concorrenza) e funzionalità di sicurezza esclusiva (su tutte Threat Protection e Meshnet), noi ti suggeriamo di sottoscrivere NordVPN, a maggior ragione ora che è in corso l’offerta esclusiva con sconti fino al 63% sui piani di 2 anni e prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

In seguito all’attivazione di NordVPN, non rimane che selezionare un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione Internet dal nostro Paese e aggirare il blocco geografico, per guardare liberamente il torneo di rugby del Sei Nazioni anche dall’estero.

