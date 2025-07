Ryanair cambia ancora le dimensioni per i bagagli a mano gratis

Dopo l’annuncio del Check-In Digitale per tutti con Ryanair, la compagnia aerea low cost, tra le più sfruttate per i suoi prezzi competitivi e le tante tratte disponibili, ha annunciato ancora nuove regole per i bagagli a mano gratis. Se ti stai già preoccupando sappi che si tratta di una buona notizia.

Facendo seguito alla nuova normativa introdotta dall’Unione Europea, anche Ryanair ha aumentato le dimensioni del bagaglio a mano gratuito da portare a bordo. Infatti, entro le prossime settimane sarà possibile salire sui suoi aerei con un bagaglio di 40 x 30 x 20 cm. Niente male vero? Si tratta di 24 litri di capienza.

Questo perché, come già anticipato, l’Unione Europea ha chiesto alle compagnie aeree low cost, inclusa quindi anche Ryanair, di permettere ai passeggeri il trasporto di bagagli a mano gratuiti di almeno 40 x 30 x 15 cm. Era quindi inevitabile l’adeguamento, ma la compagnia aerea con sede legale in Irlanda è stata più generosa di 10 cm.

Ryanair cambia le dimensioni per i bagagli a mano gratis

Cambiano le dimensioni per i bagagli a mano gratis con Ryanair. Al momento, l’articolo 8 della compagnia in merito al regolamento sul bagaglio a mano gratuito da portare a bordo è chiaro: “È possibile portare a bordo un bagaglio a mano piccolo fino a 40 x 20 x 25 cm (nessuna franchigia per i neonati che viaggiano in braccio ai genitori)“.

Ci vorranno ancora alcune settimane prima che entri in vigore il nuovo regolamento. Questo tempo di attesa permetterà alla compagnia di adeguare i suoi dispositivi per la misurazione delle dimensioni effettive dei bagagli durante il controllo all’imbarco dei passeggeri. Cosa succederà se un passeggero si presenterà con un bagaglio fuori misura?

Rimarrà in vigore l’articolo 8.3.4 della compagnia: “Il bagaglio extra/fuori misura sarà rifiutato al gate d’imbarco o, laddove possibile, imbarcato nella stiva dell’aeromobile e soggetto a una commissione, come previsto dal nostro Regolamento. I passeggeri sono tenuti a lasciare i bagagli ai piedi dell’aeromobile, nel trolley per i bagagli al gate o come indicato dal personale Ryanair, in modo che vengano riposti in stiva. Ryanair non si assume alcuna responsabilità riguardante i bagagli fuori misura o eccedenti rifiutati al gate d’imbarco e conseguentemente abbandonati dal passeggero“.