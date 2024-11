Ryanair rimborserà il costo del check-in in aeroporto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso l’istruttoria avviata il 14 dicembre 2023 nei confronti di Ryanair. La compagnia aerea ha promesso di implementare varie modifiche al sito web per informare più chiaramente i consumatori e rimborserà il costo del check-in effettuato in aeroporto per un totale di circa 1,5 milioni di euro.

Impegni e rimborso

In base alle segnalazioni ricevute, l’autorità antitrust ha rilevato due pratiche commerciali vietate dagli articoli 21 e 22 del Codice del consumo. Durante la procedura di prenotazione, Ryanair non indica chiaramente che il check-in online deve essere effettuato entro due ore dalla partenza del volo e che il check-in in aeroporto costa 55 euro. Queste informazioni non sono presenti nemmeno nelle email di conferma dell’acquisto e di promemoria per il check-in online.

Durante la procedura di prenotazione per un volo di andata e ritorno, il sito aggiunge automaticamente il servizio “priorità e bagaglio a mano” (tariffa Basic) per entrambe le tratte e il costo viene mostrato solo al momento del pagamento.

Ryanair modificherà il sito per indicare chiaramente la finestra temporale per il check-in online gratuito e il costo del check-in in aeroporto. Le stesse informazioni verranno aggiunte alle email. Durante la procedura di prenotazione sarà inoltre possibile scegliere il servizio “priorità e bagaglio a mano” per singolo volo.

Gli utenti che hanno inviato un reclamo nel 2021, 2022 e 2023 riceveranno un rimborso di 55 euro, pari al costo del check-in in aeroporto. Chi non ha inviato un reclamo potrà scegliere tra un rimborso di 15 euro e un voucher di 20 euro utilizzabile sul sito di Ryanair.

Infine, la compagnia aerea rimborserà la differenza di prezzo pagata per le tratte di andata e ritorno ai passeggeri che hanno inviato un reclamo relativo al servizio “priorità e bagaglio a mano”. Gli impegni verranno rispettati entro un massimo di 12 settimane.

All’inizio di ottobre, Ryanair ha comunicato che eliminerà il check-in e l’emissione della carta di imbarco in aeroporto a partire dal 1 maggio 2025.