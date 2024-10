Ryanair abolirà check-in e carte d'imbarco entro il 2025

Nell’ottica di una politica di contenimento dei costi, Ryanair ha deciso di chiudere i banchi di check-in negli aeroporti. I passeggeri che viaggiano con Ryanair non avranno più la possibilità di effettuare le operazioni di check-in rivolgendosi fisicamente ad un addetto in aeroporto. L’unica modalità prevista per ottenere la carta d’imbarco sarà quella di eseguire la procedura di check-in in autonomia, utilizzando gli strumenti digitali messi a disposizione come il sito web ufficiale della compagnia o la relativa applicazione per i dispositivi mobili.

Ryanair elimina check-in e carta d’imbarco cartacea in aeroporto entro maggio 2025

Ryanair aveva già fortemente incoraggiato i suoi clienti a farlo, facendo pagare un prezzo elevato (55 euro) ai viaggiatori che preferivano effettuare il check-in al banco dell’aeroporto. La compagnia aerea intende eliminare le carte d’imbarco cartacee a partire dal 1° maggio 2025. “Vogliamo eliminare i controlli in aeroporto così come abbiamo eliminato i banchi di riconsegna dei bagagli“, ha spiegato il CEO di Ryanair Michael O’Leary.

Ryanair spinge i passeggeri a utilizzare l’app mobile

L’applicazione mobile di Ryanair diventerà il mezzo preferito per effettuare il check-in e conservare le carte d’imbarco. Secondo la compagnia, il 60% dei viaggiatori sta già optando per questa opzione. Un’alternativa è quella di utilizzare il sito web per effettuare il check-in e presentare agli agenti o ai chioschi il PDF della carta d’imbarco inviato ai clienti via e-mail quando necessario.

E se lo smartphone è scarico e si spegne?

Ryanair non sembra preoccupata dall’eventualità che i passeggeri possano ritrovarsi con la batteria del dispositivo scarica al momento di effettuare il check-in digitale. La compagnia afferma infatti che, anche in tale circostanza, il personale avrà comunque a disposizione i dati relativi al posto assegnato e al passaporto di ciascun viaggiatore, permettendo così di completare agevolmente le procedure di check-in direttamente presso i gate d’imbarco.

Per salire a bordo sarà sufficiente che il passeggero comunichi il proprio nome e mostri un documento d’identità in corso di validità. Il personale aeroportuale potrà rapidamente riscontrare tali dati con quelli registrati e consentire l’accesso al volo.

Tuttavia, la situazione è probabilmente più complicata quando si tratta di passare i controlli di sicurezza. Per accedere al terminal d’imbarco è necessario scansionare la carta d’imbarco o presentarla a un agente aeroportuale. In questo caso, la compagnia aerea non è coinvolta nei controlli e la scusa dello smartphone che non si accende più non dovrebbe essere sufficiente. Dovrete ricordarvi di portare con voi un caricabatterie o di stampare voi stessi il codice a barre o il codice QR sulla carta d’imbarco per accedere ai controlli di sicurezza senza timori.