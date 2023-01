Rybakina-Azarenka (Australian Open): come vederla in streaming

Rybakina-Azarenka assegnerà l’accesso alla finalissima del torneo singolare femminile in scena agli Australian Open. Ospitato dalla cornice dell’impianto Melbourne Park, l’incontro è in programma per le ore 09:30 di giovedì 26 gennaio. Mette di fronte l’atleta russa naturalizzata kazaka, che ai quarti si è dimostrata in grado di battere la lettone Ostapenko, e la bielorussa uscita a testa alta dalla sfida con la statunitense Pegula.

Rybakina-Azarenka: guarda la partita in streaming

Agli appassionati segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros Discovery e con telecronaca in italiano. Secondo la classifica WTA, a sfidarsi sono la numero 25 e la numero 24 al mondo, non è dunque difficile immaginare per quale motivo effettuare un pronostico sull’esito del match è un’impresa ardua.

Va in scena, in contemporanea, l’altra semifinale femminile ovvero Linette-Sabalenka. Ai quarti, la polacca (alla posizione 22 del ranking) ha battuto la ceca Plikova, mentre la bielorussa (numero 4 e favorita) ha avuto la meglio sulla croata Vekic. Anche questo incontro è trasmesso in diretta streaming su DAZN, visibile da tutti i dispositivi: TV, ma anche smartphone, tablet e computer.

Con un'unica formula di abbonamento hai accesso agli ultimi incontri del torneo maschile, a partire da Djokovic-Paul e Khachanov-Tsitsipas che decideranno i finalisti.

