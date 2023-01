Rybakina-Sabalenka: finale Australian Open in streaming

Rybakina-Sabalenka è il big match che assegnerà il titolo singolare femminile degli Australian Open. Si trovano di fronte la numero 25 e la numero 5 della classifica WTA, per disputare una finale che promette spettacolo. Il via alle ore 09:30 di sabato 28 gennaio, nella cornice della Rod Laver Arena ospitata dall’impianto Melbourne Park.

Australian Open in streaming: la finale Rybakina-Sabalenka

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca in italiano, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros Discovery. Vale la pena non perdersi nemmeno uno scambio del grande tennis giocato dall’atleta russa naturalizzata kazaka, capace di superare in semifinale Azarenka, e dalla bielorussa, uscita a testa alta dal confronto con Linette e ora alla sua prima finale Slam.

Nelle semifinali, Rybakina ha battuto Azarenka in due set (7-6 e 6-3), mentre Sabalenka ha avuto la meglio su Linette, sempre in due set (7-6, 6-2). Sono tre le sfide tra le due tenniste in passato, tutte vinte dalla bielorussa.

Per quanto riguarda invece il singolare maschile, il match conclusivo è la finale Tsitsipas-Djokovic in programma per le 09:30 di domenica 29 gennaio. Si troveranno di fronte gli atleti capaci di eliminare rispettivamente Khachanov e Paul nell’ultimo turno. Nell’ultimo incontro tra i due, del novembre scorso, ha avuto la meglio il serbo in due set. Anche in questo caso, sarà possibile vederla in diretta su DAZN.

